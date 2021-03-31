ATV'siyle 7 metreden düştü
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ATV'siyle 7 metreden düştü

Demirören Haber Ajansı / Süleyman ÖZAYDIN - Haberler | Güncel
ATV'siyle 7 metreden düştü

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde ATV'si ile 7 metre yüksekten düşen Yusuf Özbek (67) yaşamını yitirdi.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde ATV'si ile 7 metre yüksekten düşen Yusuf Özbek (67) yaşamını yitirdi.

Kaza, gece yarısı Manyas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi ile Yayla Mahallesi arasındaki mermer sahasında meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Özbek, ATV'si ile mermer ocağına doğru yola çıktı. Ancak yine iddiaya göre aracın gaz telinin takılı kalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. ATV ile birlikte 7 metre yükseklikten yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özbek'in hayatını kaybettiğini belirledi.Özbek'in ilk emekli maaşını alacağı günü beklediği öğrenildi.


ATV'siyle 7 metreden düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman ÖZAYDIN

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