ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor
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ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor

15.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:53

ATV, Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin başrolünde yer aldığı Maria ile Mustafa dizisi için final kararı aldı. Reytinglere yenik düşen dizi, 17. bölümün ardından ekranlara veda edecek.

NTC Medya'nın ATV için çektiği Maria ile Mustafa dizisi final yapacak. Kapadokya'da çekilen dizinin 17. bölümde bitmesine karar verildi.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin yer aldığı dizi ekibi bir hafta sonra İstanbul'a dönecek.

Faruk Teber'in ardından yönetmen koltuğuna Bahadır İnce'nin oturduğu dizi kadrosuna geçtiğimiz günlerde Ceyhun Mengiroğlu ve İpek Tenolcay dahil olmuştu. Tenolcay dizide Nesrin rolünü canlandırıyordu.

ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa dizisi final yapıyor

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor.

ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor
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