ATV Müge Anlı canlı yayın izle! ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert Youtube canlı izle! Müge Anlı bugünkü itiraf ne?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı'ya bir ödül daha,''Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı'' Müge Anlı, bugün 3 gencimizin aramızda olduğunu, İstanbul Üniversitesi'nden geldiklerini, 2014-2015 yıllarında kurulan Altın 61 tarafından Yılın en iyi gündüz kuşağı ödül aldığını söyledi. Serkan Kıyak'ın eşi geri dönecek mi? Müge Anlı, Zehra Hanım ile konuştuklarını, "Gökhan'ı seviyorum, onunla beraberim. Eşim ile severek evlenmedim, zorla oldu, yüzünü bile görmek istemiyorum" dediğini, zaten çocuğunu da almak istemediğini dile getirdi. Ayşe Hanım da kızını evlatlıktan reddettiğini vurguladı. Canlı yayında koruma altına alındı. Sevda Kılıç'ın yeni başlangıcı... Sevda Kılıç, ailesinin yanında. Sevda Hanım, dünyanın en güzel anının bu olduğunu, bir daha ailesini üzmeyeceğini söylerken Hamdiye Hanım umudunu kaybetmişken Müge Anlı'nın "Ben kızını bulacağım" demesinin kendisine umut olduğunu dile getirdi. Sevda Hanım bugün kendisinin yeni hayatının ilk günü olduğunu, doğum günü olduğunu söyledi, pasta kesildi. Hem altınlarından hem kocasından oldu. Müge Anlı, normal bir adamın da akrabası evde yokken neden kadının evine gittiğini, kendisinin de en yakın arkadaşının evine gidince evde kocasının olduğunu görse kendisinin de girmeyeceğini, o zaman bu işin içinde Ayşe Hanım'ın da olduğunu belirtti. Emine Hanım'ın eşi Osman Bey telefon hattında, Osman Bey, bebeğini görmediğini, görmek de istemediğini, çocuk kendisiyse çocuğun nafakasını vereceğini ama her şeyin bittiğini söyledi.

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