ATV'lerle caretta caretta yavrularını ezip, gönüllüyü de yaraladılar (2)

'MENDİREK BÖLGESİ TAM KORUMA ALTINDA'Antalya'da, yasağa rağmen, gece ATV araçlarıyla sahile giren 2 kişinin zarar verdiği 2 yuvadaki 16 yavru caretta caretta ölürken, 100'ün üzerinde yavrunun ise olaydan kısa süre önce denizle buluştuğu belirlendi.

'MENDİREK BÖLGESİ TAM KORUMA ALTINDA'

Antalya'da, yasağa rağmen, gece ATV araçlarıyla sahile giren 2 kişinin zarar verdiği 2 yuvadaki 16 yavru caretta caretta ölürken, 100'ün üzerinde yavrunun ise olaydan kısa süre önce denizle buluştuğu belirlendi. Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, gece yaşanan olayın ardından bugün sabah ATV'lerin üzerinden geçtiği yuvada inceleme yaptığını belirterek, "Mendirek bölgesi 2 bin 300 metre tam koruma altında. O yüzden biz artık yuvalama sahalarına çıtalama yapmıyoruz. Bu gördüğünüz de bir tane yuvalama sahası yine, dün akşam çıkışlar vardı burada. Nöbet tutma esnasında yavrular çıkış yaptı. Araç buradan geçiş yaptı ve yavrular buradan giderken üstünden geçti, 16 tanesi öldü. Gece gündüz nöbet tutuyoruz, araç geçişinin yasak olduğu ile ilgili birçok tabela ve uyarı levhalarımız var, ona rağmen kişi yavruların üzerinden geçip, bir de gönüllümüz Avusturya'dan gelen gönüllümüzün de üzerinden geçip çekti gitti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça