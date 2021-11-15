ATV Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası 20. yeni bölüm canlı izle Kalp Yarası canlı izleme linki! Kalp Yarası 19. son bölüm full izle

Kalp Yarası son bölümde neler oldu? ATV Kalp Yarası canlı izleme linki! ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. Ayrıca canlı izleme linkini de merak ediyor. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 19. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası canlı izleme linki!

KALP YARASI CANLI İZLE!

KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve Ayşe, doğacak çocuklarıyla yeni bir hayat kurmaya çalışır

Ayşe ve Ferit doğacak çocuklarının sevinciyle kendilerine üç kişilik bir hayat kurmaya çalışır. Bir yanda gizli ajandasıyla hayatlarına girmiş olan Mirza zor zamanların haber cisiyken diğer yanda ise yaşadıklarının sorumlusu olarak gördüğü Ayşe'ye büyük bir bedel ödetmek için yemin eden Hande vardır.

Yaman'ın bir Sancakzade olduğunu öğrenen Hande onu tekrar elde edebilmek için türlü oyunlarla önüne çıkan herkesi ezip geçmeye niyetlidir.

Mirza'nın aslında kim olduğunu açığa çıkarmaya çalışan Ferit hem doğrudan hem de gizliden Mirza'yla mücadeleye girişecek.

KALP YARASI 20. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

"Ben bebeğimi kaybettim!" Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur. Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir? Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

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