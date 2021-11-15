ATV Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası 20. yeni bölüm canlı izle Kalp Yarası canlı izleme linki! Kalp Yarası 19. son bölüm full izle
Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ekranların sevilen dizisi Kalp Yarası yeni bölümü bugün başlıyor. İzleyiciler Kalp Yarası 19. bölüm canlı izleme linki var mı merak etti. ATV Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası 20. yeni bölüm canlı izle Kalp Yarası canlı izleme linki! Kalp Yarası 19. son bölüm full izle! Kalp Yarası son bölümde neler oldu?
Kalp Yarası son bölümde neler oldu? ATV Kalp Yarası canlı izleme linki! ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. Ayrıca canlı izleme linkini de merak ediyor. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 19. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası canlı izleme linki!
Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Ferit ve Ayşe, doğacak çocuklarıyla yeni bir hayat kurmaya çalışır
Ayşe ve Ferit doğacak çocuklarının sevinciyle kendilerine üç kişilik bir hayat kurmaya çalışır. Bir yanda gizli ajandasıyla hayatlarına girmiş olan Mirza zor zamanların haber cisiyken diğer yanda ise yaşadıklarının sorumlusu olarak gördüğü Ayşe'ye büyük bir bedel ödetmek için yemin eden Hande vardır.
Yaman'ın bir Sancakzade olduğunu öğrenen Hande onu tekrar elde edebilmek için türlü oyunlarla önüne çıkan herkesi ezip geçmeye niyetlidir.
Mirza'nın aslında kim olduğunu açığa çıkarmaya çalışan Ferit hem doğrudan hem de gizliden Mirza'yla mücadeleye girişecek.
"Ben bebeğimi kaybettim!"
Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur.
Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir?
Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
Merve Çağıran - Hande Velioğlu
Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt
Rıza Akın - Hüseyin
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz - Betül
Kemal Burak Alper - Taha
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