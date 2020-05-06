Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu

Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
06.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:23

ATV tipi motor satın alan Rizeli vatandaş, ehliyeti olmadan attığı 2 dakikalık tur sırasında polis çevirmesine takıldı. 2.500 TL para cezası uygulanan şahsa ATV ile birlikte kısa turu toplam 25 bin TL'ye mal oldu.

Artvin'den Rize'ye ATV tipi motor almak için giden 63 yaşındaki Mehmet Demir, ATV'yi oğlundan teslim aldıktan 2 dakika sonra ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yedi. Borçla aldığı ATV, 2.500 TL ceza ile birlikte Demir'e 25 bin TL'ye mal oldu. Duruma üzülen yaşlı adam, "Mutluluğum 2 dakika sürdü" dedi.

2 DAKİKALIK TUR PAHALIYA PATLADI

Aslen Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Demir, bir miktar parasının üzerine altın hesabı üzerinden borca girerek oğlunun üzerine bir ATV aldı. 18 bin liraya aldığı ATV'nin üzerini kapattı, önüne cam mont etti, arkasına bagaj yaptı, önüne koyduğu cama silecek bile yapmayı unutmadı. 2 bin lira da bunlara harcayınca ATV, Demir'e toplamda 20 bin liraya mal oldu. Tüm işlemleri tamamlayan Demir, ATV'yi denemek için üzerine çıkarak oturduğu At Meydanı Mahallesinde bir tur atmak istedi. Yaklaşık 2 dakika süren deneme sürüşünün sonucunda bir anda karşısında polisleri gördü. ATV kullanmak için ehliyet gerektiğini bilmeyen Demir hiç çekinmeden çevirmeye girince olan oldu. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 500 TL kendisi, ehliyetsiz kullandığı ATV'nin ruhsat sahibi oğlu da 2 bin 500 TL ceza yiyen Demir, ATV'nin borcunu düşünürken tek maaşla cezayı nasıl ödeyeceğini de kara kara düşünmeye başladı.

"EHLİYET GEREKMEZ DİYE BİLİYORDUM"

Doğduğu günden bugüne ilk kez ayağını yerden kesecek bir taşıtı olduğunu, bunun mutluluğunu da en fazla 2 dakika yaşayabildiğini dile getiren Demir "63 yaşına geldim. İlk kez ayaklarım aldığım araçla yerden kesildi. Tam iki dakika mutlu oldum sadece. Aldıktan sonra bir deneme yapayım dedim, tam polislerin içine düştüm. Ben ATV'ye ehliyet gerekmez diye biliyordum, gittim oraya indirdiler beni, hemen işlem yaptılar. 2 bin 500 lira ceza yedim. 'Kimin üzerine' diye sordular, oğlumun üzerine olduğunu söyleyince 'Çağır gelsin alsın, yoksa çekeceğiz' dediler. Oğlum geldi 2.500 lira da ona ceza kestiler. Ne kadar 'Etmeyin, eylemeyin, bilmiyordum' diye yalvardımsa da 'Sorsaydın, bizi ilgilendirmez' dediler. Yapacak bir şey yok, kanun bu, şanssızlık" ifadelerini kullandı.

"MUTLULUĞUM KURSAĞIMDA KALDI"

18 bin liraya alıp modifiyeleri ile 20 bin liraya mal ettiği ATV'yi yediği ceza ile 25 bin liraya almış olan Demir, "18 bin liraya almıştım şuan bana 20 bin lirayı buldu. Bir de yediğimiz cezayı üzerine eklersek, 25 bin lira. Fiyatı bir arabayı geçti. Ehliyetsiz kullanılıyor diye bunu aldım, yoksa bir araba alırdım. Köye getireceğim onu, orada süreceğim, orada da ehliyet gerekecek. Öyle mutlu olmuştum ki, ilk kez kendi arabama binmiştim. Bundan önce hiç araba sürmemiştim, mutlu oldum ama mutluluğum kursağımda kaldı" dedi.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Haberler
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak Haberler
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
'Bir çay söyler misin?' dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı Haberler
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Haberler
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Haberler
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Haberler
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim'
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim"
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı
Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu
Magazin Şener Şen Türkan Şoray Gülben Ergen Safiye Soyman
Spor Arda Turan Ersun Yanal Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Karar Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 10:34:13. #1.14#
title