ATV Esra Erol'da Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 22 Mart ATV yayın akışı!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 22 Mart 2021 Salı ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 22 Mart Salı ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 22 Mart 2021 Salı ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 22 Mart Salı ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle! İşte detaylar haberimizde...

ESRA EROL CANLI İZLE - TIKLA

Esra Erol bugün (22 Mart 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol yayını ihbar kabul edildi, savcılık harekete geçti! Kibar'ın kocası Ahmet'i kim öldürdü? Ahmet ve karısı Kibar ile ilgili son dakika gelişmesi! Biri perdelerle konuşuyor, biri bütün gün balık tutuyor... Keziban ve kocası Salih'in yüzleşmesinde ikinci perde! Nurcan'ın son kararı ne olacak? Annesi Melike'nin stüdyoya gelmesini neden istemedi? Dünürlerinden ne talep ettiler? 63 yaşındaki Hüseyin Zorlu ile nikah masasına oturma hayali kuran Nergis'in isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

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