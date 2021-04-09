ATV Akıncı yeni bölüm canlı izle! Akıncı canlı izleme linki!
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ATV Akıncı yeni bölüm canlı izle! Akıncı canlı izleme linki!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
ATV Akıncı yeni bölüm canlı izle! Akıncı canlı izleme linki!

Ekranları sevilen dizisi Akıncı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akıncı dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Akıncı canlı izle! Akıncı ATV canlı izle! Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Akıncı canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Akıncı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akıncı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Akıncı canlı izle, Akıncı ATV canlı izle! Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Akıncı canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fatih yeni bir karar alır

Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.

Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!

Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İnfaz edileceksiniz!"

Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir. Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar. Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir.

AKINCI CANLI İZLE (20.00)

AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AKINCI SON BÖLÜM İZLE!

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 17:12:56. #1.14#
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