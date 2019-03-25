Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından, Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin bu yıl dördüncüsü düzenleniyor.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle gerçekleştirilen 4. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne, 15 Haziran'a kadar başvurulabilecek.

Onursal Başkanlığını Doğan Hızlan'ın üstlendiği Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne yapılan başvurular, iki ayrı jüri tarafından değerlendirilecek.

Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan'dan oluşan Roman Seçici Kurulu Selim İleri'nin başkanlığında, A. Ali Ural, Haydar Ergülen, Adnan Özer ve aile adına Kerem Alışık'tan oluşan Şiir Seçici Kurulu ise Metin Celal başkanlığında toplanacak.

Şair, yazar ya da yayınevlerinin, yarışmaya katılım için eserleri Attila İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı'nın Beyoğlu'nda bulunan merkezine teslim etmeleri gerekecek.

Ünlü şair, romancı, düşünür, gazeteci, senarist ve eleştirmen Attila İlhan'ın düşüncelerini ve anısını yaşatmak amacı ile düzenlenen yarışmada, 2018'de yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana "Attila İlhan Edebiyat Ödülü" verilecek.

Yarışma sonunda ayrıca, 30 yaş altı erkek ve yaş sınırlaması olmaksızın kadın yazarlara da ilk roman ve ilk şiir kitabı için "Vakıf Özel Teşvik Ödülü" takdim edilecek.

Kazananlar kasımda belli olacak

"Attila İlhan Edebiyat Ödülü"ne hak kazanan şiir kitabı ve roman sahibi 7 bin 500, "Vakıf Özel Teşvik Ödülü"ne hak kazanan ilk şiir kitabı ve ilk roman sahibi ise 2 bin 500 lira para ödülünün sahibi olacak.

4. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin kazananları kurul değerlendirmelerinin ardından kasım ayı içinde açıklanacak.

Attila İlhan Edebiyat Ödülleri yarışmasıyla, Attila İlhan'ın her eserinde yansımaları bulunan "ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme" misyonuna layık olacak eserlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Yarışmayla, Attila İlhan'ın hayattayken yaptığı gibi gençlerin, kadın şair ve romancıların teşvik edilmesi de amaçlıyor.

Kaynak: AA