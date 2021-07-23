Attila Gökçe kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Attila Gökçe'nin hayatı ve biyografisi!
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Attila Gökçe kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Attila Gökçe'nin hayatı ve biyografisi!

Attila Gökçe kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Attila Gökçe'nin hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Attila Gökçe geliyor. Peki, Attila Gökçe kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Attila Gökçe'nin hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Ünlü spor yazarı ve spor yorumcusu Attila Gökçe'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Attila Gökçe kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Atilla Gökçe hangi takımlı? Atilla Gökçe nerede çalışıyor? Detaylar sizlerle...

ATTİLA GÖKÇE KİMDİR?

Atilla Gökçe, 1945 İzmir doğumlu, gazeteciliğe polis muhabiri olarak başladı. Daha sonra spor servisine geçti. Uzun yıllar Tercüman Gazetesi'nde spor müdürlüğü yaptı .İki dönem TSYD Başkanlğı'nda bulundu. Atilla Gökçe halen Milliyet gazetesinde spor yazarlığını sürdürüyor.

Bir süre İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne devam etti. Gazeteciliğe 1964'te Demokrat İzmir Gazetesi'nde polis muhabiri olarak başladı. 1966'da Akşam Gazetesi'ne girdi. Daha sonra Tercüman Gazetesi'nde görev yaptı. Ve uzun yıllar bu gazetenin Spor Sorumlu Müdürü oldu.

Öğrenimini Hava Lisesinde yaptı. Akşam ve Tercuman gazetelerinde görev yaptı. Tercuman gazetesinde spor müdürlüğü görevinde bulundu. Türk Spor Ansiklopedisinin yayınlanmasında emeği geçti. Tercüman'ın ardından Gelişimspor dergisi ve Söz gazetelerinde çalıştıktan sonra Milliyet'e geçti.

Uzun yıllardır bu gazetede yazıyor ve Lig TV'de de yorumcu olarak hizmet veriyor. En çok Olimpiyat ve büyük uluslararası turnuva izleyen spor gazetecilerinden biri olan Gökçe, TSYD'de çeşitli görevlerde bulunduktan sonra başkan oldu. İngilizce bilen Attila Gökçe evli ve 3 çocuk babası. Gökçe, 16 Mayıs 1994'te ilk kez seçildikten sonra, 21 Mayıs 1996'da, 25 Mayıs 1998'de ve 25 Mayıs 2000'de 3 dönem daha yeniden bu göreve getirildi. 2002'de görevi Onur Belge'ye devretti.

1987'de Gelişim Spor Dergisi ve Söz Gazetesi'nde yazarlık yaptı. 1989'dan sonra Milliyet Gazetesi yazarı olarak mesleğini sürdürdü. 1986'dan itibaren TSYD Yönetim Kurulunda üye, asbaşkan ve genel başkan yardımcılığı yaptıktan sonra 1994 yılı kongresinde başkanlığa seçildi.

Atilla Gökçe'nin çok sayıda gazetecilik başarı ödülü bulunmaktadır.

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Attila Gökçe kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Attila Gökçe'nin hayatı ve biyografisi! - Haberler
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