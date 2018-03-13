Atso Başkanı Çinçin Açıklaması

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, "Hep birlikte Antakya'mızı dünya gastronomi listesinde kalıcı hale getireceğiz." dedi.

Çinçin, Mutfak Müzesi'nde yaptığı basın açıklamasında, Hatay mutfağına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Dünyanın damak kültürüne önem verdiğine dikkat çeken Çinçin, "Dünyada bir yarış var, iller arasında bir yarış var. Değerlerine sahip çıkmazsan kimse gözünün yaşına bakmaz. Onun içindir ki bu ürünün hem bir sanayide yeri var hem ekonomik değeri var hem de kültürel değeri var. Onun için biz ney kamışına da sahip çıkacağız, sürk çökeleğimize ve daha ifade edemediğim yüzlerce değere sahip çıkacağız." diye konuştu.

Bunu tek başına ATSO olarak başarmalarının mümkün olmayacağının altını çizen Çinçin, bu konuda destek beklediklerini vurguladı.

Çinçin, "Hep birlikte Antakya'mızı dünya gastronomi listesinde kalıcı hale getireceğiz. Lezzetlerimizi tarifine uygun, ticari değil gerçekten damağa dile, lezzete hitap edecek şekle getireceğiz." ifadelerini kullandı.