ATO heyeti, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti
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ATO heyeti, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti

13.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:10
ATO heyeti, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, beraberindeki heyetle 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla başkentte faaliyet gösteren bir sağlık kuruluşuna ziyarette bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, beraberindeki heyetle 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla başkentte faaliyet gösteren bir sağlık kuruluşuna ziyarette bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen ziyarette Yılmaz, sağlık kuruluşunun yetkilileri ve çalışanlarıyla bir araya gelerek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki sağlık sektörünün ne kadar geliştiğini anlamaya olanak verdiğini belirten Yılmaz, bu alanda çalışanların yüzyıllar sonra bile anlatılacak mücadelenin kahramanları olduğunu kaydetti.

Yılmaz, Ankara'nın sağlık hizmetleri sektöründe çok geliştiğine ve ilin bu alanda bir dünya markası olması için ATO olarak çalıştıklarına dikkati çekerek, "Başkentimiz, sağlık personeli, hastane sayısı, yatak kapasitesi, tedavi cihazları, sağlık turizmi gibi konularda kendini kanıtlamış bir şehir. Bu gelişmişliğin asıl kaynağı ise özverili sağlık çalışanlarıyla sağlık konusuna önem veren bir devlet yapısı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle, gece gündüz demeden çalışarak, yalnızca bir gün değil, her gün teşekkürü hak ettiğini vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Salgın süreci, sağlık çalışanlarının ne kadar ulvi bir görev icra ettiklerini bize hatırlatmış oldu. Kovid-19 salgınıyla mücadelenin asıl kahramanları sağlık çalışanlarımız. Sağlık hizmetlerinde görev alan ambulans şoföründen profesörlere kadar tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum."

Ziyaretinde Yılmaz'a ATO Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Raşit Mandıroğlu, Başkan Yardımcısı Ekrem Akdoğan, Meclis Üyesi Necmettin Din, Komite üyeleri Murat Kadir Erdem, Sevinç Erdem ve Talat Kızılkoca da eşlik etti.

Yılmaz, ziyaret sırasında sağlık çalışanlarına çiçek takdiminde de bulundu.

ATO heyeti, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti
ATO heyeti, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti
ATO heyeti, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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