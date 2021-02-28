Ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteoru gören Trabzonlu genç: Bilim kurgu filmlerinden alışık olduğumuz bir sahne gibiydi

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Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde gözle görüldü. Olaya tanıklık eden Trabzonlu genç, "Bir anda gökyüzünde bir şey parıldadı, patladı ve kayboldu; Bilim kurgu filmlerinden alışık olduğumuz bir sahne gibiydi" dedi.

Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü. O anlar bir çok kişi tarafından görüldü.

"HER TARAFTA BÜYÜK BİR FLAŞ PATLAMIŞ GİBİ OLDU"

O anların görgü tanıklarından biri de Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mahallesinde yaşayan ve teyzesini aracı ile evine götüren 26 yaşındaki müzisyen Şevki Anıl Koyun'du. Yaşanan gökyüzü olayını çıplak gözle gördüğünü belirten Şevki Anıl Koyun, "Teyzemi köye götürüyorduk. Bir anda gökyüzünde bir şey parıldadı, patladı gibi oldu. Bilim kurgu filmlerinden alışık olduğumu bir sahne gibiydi. Patladı ve kayboldu her tarafta büyük bir flaş patlamış gibiydi" dedi.

"GÜZEL BİR TESADÜF OLDU"

O anların görüntüsünü de kaydetme şansı yakaladığını belirten Koyun "2-3 gün önce aracımıza bir araç kamerası taktık ve bugün de o araç kamerası sayesinde görüntüyü elde ettik, güzel bir tesadüf oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA