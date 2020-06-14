Atlı ve bisikletli polis timlerinden Eymir Gölü'nde sosyal mesafe denetimi Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polis birlikleri ile "Martı" adlı bisikletli polis timleri, Eymir Gölü'nde vatandaşları koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı konusunda uyardı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polis birlikleri ile "Martı" adlı bisikletli polis timleri, Eymir Gölü'nde vatandaşları koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı konusunda uyardı. Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması sonrası vatandaşların park, piknik alanı ve mesire yerlerine yoğun ilgi göstermesi üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Eymir Gölü çevresinde, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde görev alan atlı polis birlikleri ve Martı bisikletli timleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı konusunda uyararak denetim yaptı. Aileleri ile göl çevresinde gezintiye gelen vatandaşların ilgisiyle karşılaşan timlerin denetimleri hafta içi de sürecek. Kaynak: AA