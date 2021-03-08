Atlar çarpıştı: 1 yaralı
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Atlar çarpıştı: 1 yaralı

08.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:41
Atlar çarpıştı: 1 yaralı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde cirit idmanı sırasında iki atın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı, atların çarpışması anı kameraya yansıdı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde cirit idmanı sırasında iki atın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı, atların çarpışması anı kameraya yansıdı.

Altınyayla ilçesinde Altınyayla Saf kangal Koyunu ve Derneği başkanı Kadir Yücegöğ ile binici Şahin Subaşı arazide cirit antrenmanı yaparken ilginç bir olay yaşandı. Antrenmanı sırasında iki at çarpıştı. At üstündeki biniciler ise yere düştü. Yere düşen binicilerden Şahin Subaşı hafif şekilde yaralandı. İki atın çarpışması ise kameraya yansıdı.

"Büyük bir kaza atlattık"

Altınyayla Saf kangal Koyunu ve Derneği Başkanı Kadir Yücegöğ, büyük bir kaza atlattıklarını ifade ederek, "Talihsiz bir kazaydı. Büyük bir kaza atlattık. Kaza antrenman yaparken oldu. Biraz da diğer arkadaşın ihmalinden oldu. Sahaya çıkmaması gerekiyordu, o anda sahaya çıkınca kaza kaçınılmaz oldu. Şahin Subaşı'nda ufak tefek sıyrıklar var ama hastaneye gitti. Ciddi bir şeyi yok. Şu anda kendisi ayakta" dedi. - SİVAS

Atlar çarpıştı: 1 yaralı
Atlar çarpıştı: 1 yaralı
Atlar çarpıştı: 1 yaralı
Atlar çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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