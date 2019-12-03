Atlantik'i yelkenliyle aşan Greta Thunberg Lizbon'a ulaştı

03.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:57

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Madrid'deki İklim Zirvesi'ne katılmak için yelkenliyle Portekiz'in başkenti Lizbon'a geldi. Çevreyi kirlettiği için uçak kullanmayı reddeden 16 yaşındaki aktivist Atlas Okyanusu'nu yelkenliyle aştı. Thunberg'i Lizbon limanında coşkulu bir kalabalık karşıladı.



Thunberg'in Lizbon'dan, COP 25 İklim Zirvcesi'nin düzenlendiği Madrid'e trenle geçmesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle