Atlanta Hawks - Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Atlanta Hawks - Dallas Mavericks maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Atlanta Hawks - Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Atlanta Hawks - Dallas Mavericks maçı gerçekleşecek. Peki, Atlanta Hawks - Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

ATLANTA HAWKS - DALLAS MAVERİCKS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Atlanta Hawks - Dallas Mavericks maçı, Atlanta'da State Farm Arena'da oynanacak. Atlanta Hawks - Dallas Mavericks maçı, NBA TV HD ve Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, D-Smart 72 Turkcell TV+ 76, Digiturk 73 ve Tivibu 75 kanalları üzerinden de izlenebilecek.

ATLANTA HAWKS - DALLAS MAVERİCKS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 4 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Atlanta Hawks - Dallas Mavericks maçı , Türkiye saatiyle 03:30'da başlayacak.