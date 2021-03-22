Atkısı matkaba dolanan 79 yaşındaki adam, boğularak can verdi
Rize'nin Fındıklı ilçesinde atkısı devirli matkaba dolanan 79 yaşındaki adam boğularak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak
Rize'nin Fındıklı ilçesinin Aksu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kendisine ait hobi atölyesinde çalışan Yerişan Öztürk'ün (79) bir anlık dalgınlık sonucunda atkısı çalıştığı sütunlu matkaba dolandı. Matkapla beraber olduğu yere devrilen Öztürk hayatını kaybetti.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASINDA BELLİ OLACAK
Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldıran Öztürk'ün ilk belirlemelere göre boğazına dolanan atkı nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi Rize Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı