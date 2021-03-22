Atkısı matkaba dolanan 79 yaşındaki adam, boğularak can verdi

Rize'nin Fındıklı ilçesinin Aksu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kendisine ait hobi atölyesinde çalışan Yerişan Öztürk'ün (79) bir anlık dalgınlık sonucunda atkısı çalıştığı sütunlu matkaba dolandı. Matkapla beraber olduğu yere devrilen Öztürk hayatını kaybetti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASINDA BELLİ OLACAK

Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldıran Öztürk'ün ilk belirlemelere göre boğazına dolanan atkı nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi Rize Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı