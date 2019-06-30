Atkaracalar'da 24. Hoşislamlar Şenliği

Atkaracalar ilçesinde Hoşislamlar Şöleni gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde düzenlenen şölenin açılışında konuşan Kaymakam Musa Kazım Çelik, bugünün sevgi, saygı ve hoşgörünün en üst seviyede yaşandığı bir gün olduğunu söyledi.

Programa katılan herkese teşekkür eden Çelik, "Hoşislamlar Şöleni'nin aramızdaki birlik ve beraberliği, kardeşlik duygularını pekiştirmesini ve gurbette yaşayan vatandaşlarımız için bir nebze de olsa memleket hasretini dindirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Harun Oflaz da şölenin 24'üncüsünü düzenlediklerini belirtti.

İlk olarak 1995 yılında başlayan şenliklerin günümüze kadar ulaştığını anlatan Oflaz, "Kıymetli hemşehrilerimiz, şölenin gayesi birlik ve beraberliğin sağlanması, akraba özlemini gidermek, ata topraklarını ziyaret, memleket özlemini gidermektir." dedi.

Konuşmaların ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi, mehter ve halk oyunları gösterileri sergilendi.

Programa, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Saçak Belde Belediye Başkanı Ramazan Yarım, Çardaklı Belde Belediye Başkanı Osman Yılmaz, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede ve Kurşunlu Belediye Başkanı Şakir Kaymak ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA