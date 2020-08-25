Atiye'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı Dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmeti Netflix, merakla beklenen Türk orijinal dizisi Atiye'nin 2. sezon resmi fragmanını paylaştı. İlk sezonda Atiye'nin çıktığı mistik yolculuk, yeni sezonda da tüm heyecanıyla devam ediyor.

Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı, oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi, Civan Canova, Hazal Türesan ve Meral Çetinkaya gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı Atiye 2.sezonu ile 10 Eylül'de sadece Netflix'te!





Atiye 2.Sezon Hakkında:





Tüm gerçekleriyle yüzleşip, kendini kabul etmeyi öğrenen Atiye; istediği her şeyin mümkün olabileceğini ve insanın gücünün sınırsızlığını gördükten sonra, ölen kardeşi Cansu'yu geri istemiştir. Göbeklitepe'deki boyut kapısından geçerek, kardeşinin hayatta olduğu bir olasılığa gider. Ancak bu olasılıkta hiç bir şey, alıştığı ve bildiği gibi değildir. Tanıdığı kimse Atiye'yi tanımamaktadır. Çünkü kardeşinin hala sağ olduğu bu yerde, Atiye ve hatta geldiği kapı olan Göbeklitepe hiç var olmamıştır...& ;







Kaynak: Snob Magazin