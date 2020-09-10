Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor? Atiye yeni sezon izle! Atiye dizisi konusu nedir? Netflix'in yerli dizilerinden Atiye 1. sezon geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Dizinin takipçileri ise Atiye 2. sezon bölümleri ne zaman yayımlanacak? Netflix dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Popüler dizi ve film yayıncı platformu Netflix'in orjinal içeriği Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Birinci sezonuyla izleyiciden tam not alan Atiye dizisi başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsur yer alıyor. Atiye yeni sezon ne zaman?

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

Arkeolojik çalışmalarla büyük bir sırrın aydınlatılmaya çalışıldığı Atiye dizisinin ikinci sezonunda neler olacak heyecanla bekleniyor. Atiye dizisinin ikinci sezonu, 10 Eylül Perşembe günü dijital yayın platformu Netflix'te olacak.

ATİYE 2. SEZON FULL İZLE...

ATİYE KONUSU

Senaryosu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal tarafından kaleme alınan Atiye, aksiyon ve fantastik türünde İstanbul'da yaşan bir ressam olan Atiye'nin, evrensel sırları ve aynı zamanda kendi geçmişiyle bağları olan bir arkeolojik sit alanını keşfetme macerası anlatılıyor.

Yapımda Beren Saat ve Mehmet Günsur'un yanı sıra, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya ve Civan Canova gibi isimler de rol alıyor.