Atının saçlarının örülü olduğunu gören seyis, gece ahıra kamera koydu! Gördüklerine kendi bile inanamadı

Türkiye'de köylerde el üstünde tutulan hayvanların başında atlar geliyor. Özellikle cins atlar, sahipleri tarafından özel olarak korunuyor. Hem maddi hem de manevi değerleri nedeniyle çiftliklerin gözbebekleri konumunda bulunan atlarla ilgili ortaya çıkan bir bilgi, dikkat çekti.

SABAHLARI ÖRÜLÜ OLDUĞUNU GÖRDÜ

Anadolu'da seyislik yapan seyis, sabahları atının saçlarının örülü olduğunu görmesinin ardından, bu durumun nedenini merak etti. Atının saçının nasıl örüldüğünü öğrenmek isteyen seyis, ahıra kamera yerleştirdi.

GÖRDÜKLERİNE KENDİ BİLE İNANAMADI

Ahırdaki gecenin ardından sabah vakti kameraları kontrol eden seyis, gözlerine inanamadı. Çünkü gece vakti atının saçları kendiliğinden örülmeye başlanmıştı.

ANADOLU'DA SIK KARŞILAŞILIYOR

Bu durumun ilk olmadığı ve Anadolu'da yaşayan birçok vatandaşın başına geldiği belirtildi. Atların saçlarının gece vakti, hareketlerinden dolayı kendiliğinden örüldüğü öne sürüldü.

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