Atina Havalimanı'ndan Türk Havayolları'na 'büyüme' ödülü

Atina Havalimanı'ndan Türk Havayolları'na 'büyüme' ödülü

Atina Uluslararası Havalimanı, son beş yılda gösterdiği göz kamaştırıcı büyümet hızı nedeniyle Türk Hava Yolları'nı havaalanında düzenlenen özel bir törenle ödüllendirdi

Atina Havalimanı'ndan Türk Havayolları'na 'büyüme' ödülü

Atina Uluslararası Havalimanı, son beş yılda gösterdiği 'göz kamaştırıcı büyüme hızı' nedeniyle Türk Hava Yolları'nı (THY) havaalanında düzenlenen özel bir törenle ödüllendirdi.

Türk Havayolları'nın Yunanistan ofisinden yapılan açıklamaya göre havacılık devinin Yunanistan'daki yolcu sayısı hızla artarak 2018 yılında ilk defa 500 bin barajını aştı. THY'nin bu performansı Yunanistan'ın genel yolcu sayısına da büyük katkıda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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