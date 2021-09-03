Son dakika! Atina'da Polisten Öğrenciye Tekmeli Müdahale- Atina'da Öğrenciler, Yeni Üniversiteye Giriş Sistemini Protesto Etti
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Son dakika! Atina'da Polisten Öğrenciye Tekmeli Müdahale- Atina'da Öğrenciler, Yeni Üniversiteye Giriş Sistemini Protesto Etti

İhlas Haber Ajansı / Alexandros Gasteratos - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: - Atina'da polisten öğrenciye tekmeli müdahale Atina'da öğrenciler, yeni üniversiteye giriş sistemini protesto etti Yunanistan'da lise ve üniversite öğrencileri, yeni üniversiteye giriş sistemindeki değişiklik nedeniyle hükümeti protesto etti.

- Atina'da polisten öğrenciye tekmeli müdahale

Atina'da öğrenciler, yeni üniversiteye giriş sistemini protesto etti

ATİNA - Yunanistan'da lise ve üniversite öğrencileri, yeni üniversiteye giriş sistemindeki değişiklik nedeniyle hükümeti protesto etti. Öğrencileri dağıtmak isteyen polis, bir öğrenciye tekme attı.

Yunanistan'da öğrenciler, hükümetin 400 bin öğrenin yüksek öğrenimden mahrum kalmasına neden olan yeni üniversiteye giriş sistemine karşı başkent Atina'da bir araya geldi. Toplanmanın ardından yürüyüşe geçen öğrencileri polis engellemek istedi. Propylea Meydanı'na gelen öğrencilere karşı barikat kurarak üniversitelere girişini engelleyen polis, bir öğrenciye de tekme attı. "Yeni yasayı kaldırın" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, "Eğitim, kamu yararınadır", "öğrencilerin bu hareketi ile yasa düşecek" sloganları attı.

Yeni sisteme göre, ülke genelinde yapılan sınavlarda 10 bin puan alamayan öğrenci üniversiteye giriş yapamayacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, yeni sistemle öğrencileri özel okulların eline bırakıldığını ve öğrencilerin sınavı geçememesi durumunda da devlet üniversitelerin bir kısmının kapanma riski ile karşı karşıya kalabileceğini savunuyor.

Son dakika! Atina'da Polisten Öğrenciye Tekmeli Müdahale- Atina'da Öğrenciler, Yeni Üniversiteye Giriş Sistemini Protesto Etti
Son dakika! Atina'da Polisten Öğrenciye Tekmeli Müdahale- Atina'da Öğrenciler, Yeni Üniversiteye Giriş Sistemini Protesto Etti
Son dakika! Atina'da Polisten Öğrenciye Tekmeli Müdahale- Atina'da Öğrenciler, Yeni Üniversiteye Giriş Sistemini Protesto Etti
Son dakika! Atina'da Polisten Öğrenciye Tekmeli Müdahale- Atina'da Öğrenciler, Yeni Üniversiteye Giriş Sistemini Protesto Etti
Son dakika! Atina'da Polisten Öğrenciye Tekmeli Müdahale- Atina'da Öğrenciler, Yeni Üniversiteye Giriş Sistemini Protesto Etti
Son dakika! Atina'da Polisten Öğrenciye Tekmeli Müdahale- Atina'da Öğrenciler, Yeni Üniversiteye Giriş Sistemini Protesto Etti
Son dakika! Atina'da Polisten Öğrenciye Tekmeli Müdahale- Atina'da Öğrenciler, Yeni Üniversiteye Giriş Sistemini Protesto Etti
Son dakika! Atina'da Polisten Öğrenciye Tekmeli Müdahale- Atina'da Öğrenciler, Yeni Üniversiteye Giriş Sistemini Protesto Etti
Son dakika! Atina'da Polisten Öğrenciye Tekmeli Müdahale- Atina'da Öğrenciler, Yeni Üniversiteye Giriş Sistemini Protesto Etti
Son dakika! Atina'da Polisten Öğrenciye Tekmeli Müdahale- Atina'da Öğrenciler, Yeni Üniversiteye Giriş Sistemini Protesto Etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alexandros Gasteratos

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Son dakika! Atina'da Polisten Öğrenciye Tekmeli Müdahale- Atina'da Öğrenciler, Yeni Üniversiteye Giriş Sistemini Protesto Etti - Haberler
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