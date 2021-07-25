Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü
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Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü

Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaklaşık 4 bin kişi, hükümetin Covid-19 aşısını zorunlu hale getirme planına karşı protesto gerçekleştirdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaklaşık 4 bin kişi, hükümetin Covid-19 aşısını zorunlu hale getirme planına karşı protesto gerçekleştirdi. Göstericilerin polise taş, molotof kokteyli ve yabancı nesne fırlatmasıyla iki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, en az 25 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'da korona virüsle mücadele kapsamında hükümetin sağlık çalışanları için korona virüs aşısını zorunlu hale getirme planı, protestoların fitilini ateşledi. Yaklaşık 4 bin kişi, zorunlu aşıya karşı başkent Atina'da sokaklara dökülerek Sintagma Meydanına doğru yürüyüşe geçti. Barışçıl bir şekilde başlayan göstericiler, kalabalık grubun polise taş, molotof kokteyli ve diğer cisimleri fırlatmasıyla çatışmaya dönüştü. Polis ise öfkeli kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda en az 25 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'da 11 milyon nüfusun yüzde 45'i korona virüse karşı tam olarak aşılandı. Ülkede şu ana kadar toplam 474 bin 366 korona virüs vakası tespit edilirken, 12 bin 866 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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