Atilla Uğur kimdir? Oğuzhan Uğur'un babası Hasan Atilla Uğur kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Babala TV Mevzular programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Hasan Atilla Uğur kimdir vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Atilla Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Atilla Uğur'un hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler nelerdir?

Merak edilen isimler arasında Atilla Uğur geliyor. Peki, Oğuzhan Uğur'un babası Hasan Atilla Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Oğuzhan Uğur'un babası Atilla Uğur kimdir? Detaylar haberimizde...

OĞUZHAN UĞUR'UN BABASI KİMDİR?

Babala TV kanalının sahibi Oğuzhan Uğur'un babası Hasan Atilla Uğur'dur.

HASAN ATİLLA UĞUR KİMDİR?

Hasan Atilla Uğur (d. 19 Aralık 1957, Ankara) Türk asker, emekli Albay. Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra ilk sorgulamasını yapan kişidir.

Atilla Uğur doğum tarihi : 19 Aralık 1957

Atilla Uğur kaç yaşında : 63 yaşında

Atilla Uğur nereli : Ankara

Atilla Uğur mesleği ne : Emekli Albay

ATİLLA UĞUR'UN ASKERİ KARİYERİ

1972 yılında girdiği Kuleli Askeri Lisesi'nden 1975 yılında mezun oldu. Aynı yıl Kara Harp Okulu'na girdi. 1979 yılında Jandarma Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Piyade ve Jandarma okullarını bitirdikten sonra Foça'da komando eğitim aldı. 1981 yılından itibaren başta Doğu ve Güney Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok bölgede Jandarma Birlik Komutanlığı görevinde bulundu. 1998 yılında Antalya'ya inen teröristlerin etkisiz hale getirilmesini sağlayan birliğin komutanıydı. 1999 yılında Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'nda sorgusunu yaptı.

2000-2001 yıllarında Hizbullah'a karşı yapılan operasyonlarda önemli görevler aldı. 2002-2004 yılları arası Jandarma Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı görevinde bulundu. J.Gn.K. lığı Teknik İstihbarat Daire başkanı görevinde iken FETÖ ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayarak üst makamlara sundu. 2004-2005 yılları arası Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı görevinde bulundu. 2005-2007 yılları arası Çanakkale Eğitim Alay Komutanlığı görevinde bulundu. 2007 yılında bu görevde Albay rütbesindeyken kendi isteğiyle emekli oldu.

SİYASİ YAŞAMI

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Güçbirliği'nden Antalya milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. Tutukluyken Abdullah Öcalan'ın sorgusunda yaşanan olayları kitap haline getirmiştir. Ayrıca hayatını ve güncel konuları anlattığı" Dün Bugün Yarın" adlı kitabı 2019 yılında destek yayınları tarafından yayınlanmıştır.