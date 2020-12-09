Atilla Taş'tan online gösteri
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Atilla Taş'tan online gösteri

09.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:14
Atilla Taş'tan online gösteri

'Ummadık Taş Baş Yarar' serisinin ilk gösterisi olan Benim Hikayem'de Adana'dan başlayan ve sürpriz sonla biten yolculuğunu hikayeleştiren Atilla Taş'ın birbirinden ilginç ve trajikomik hikayeleri seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor

26 Aralık Cumartesi günü saat 20: 00'de online olarak seyircisiyle buluşacak olan Atilla Taş'ın biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu.

'NASILSA BANA SALON VEREN YOK'

Taş gösterisinden önce twitter hesabından "Baktım olmuyor, her yer kapalı. Zaten olsa da nasılsa bana salon veren yok. Ben de online yaparım dedim" açıklamasını yaptı.

'Benim Hikayem' gösterisinin biletleri satışa ilk çıktığı andan itibaren büyük ilgi gördü.

Kaynak: Snob Magazin

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