Atila Sertel kimdir? Atila Sertel kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Atila Sertel kimdir? Atila Sertel kaç yaşında, aslen nerelidir?

Atila Sertel kimdir? Atila Sertel kaç yaşında, aslen nerelidir?
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CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Atila Sertel kimdir? Atila Sertel kaç yaşında, aslen nerelidir?

CHP İzmir Milletvekili olan Atilla Sertel vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Vatandaşlar Atila Sertel ile ilgili internette en çok "Atila Sertel kimdir? Atila Sertel kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmakta. Atila Sertel ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ATİLA SERTEL KİMDİR?

23 Temmuz 1956'da Eskişehir'de doğdu. Baba adı Ali Osman, anne adı Cemalile'dir.

Gazeteci-Yazar; Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunu bitirdi.Atilla Sertel meslek hayatına 1979 yılında Milliyet'te başladı. daha sonra sırasıyla Güneş, Yeni Asır, Hürriyet gazetelerinde muhabir, istihbarat şefi ve haber müdürü olarak sürdürdü. Daha sonra Gözlem Gazetesi'nde Haber Müdürü, Gazete Ege'de Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştı ve emekli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Onursal Genel Başkanı seçildi. Basılmış 2 kitabı vardır.

Sertel, evli ve 2 çocuk babasıdır.Atilla Sertel haberleri için tıklay Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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