Atila Sertel kimdir? Atila Sertel kaç yaşında, nerelidir? Atila Sertel'in biyografisi!

Eşinin vefat haberiyle birlikte CHP Milletvekili Atila Sertel'e çok sayıda başsağlığı mesajı iletildi. Peki Atila Sertel kimdir? Atila Sertel kaç yaşında, nerelidir? Atila Sertel'in biyografisi!

Atila Sertel'in eşi gazeteci Ziynet Sertel, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Ziynet Sertel, tedavi gördüğü özel bir hastanede 61 yaşında vefat etti. Atila Sertel'in 41 yıllık hayat arkadaşı, iki çocuk annesi Ziynet Sertel'in vefatı büyük üzüntü yarattı. Eski Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atila Sertel, 2015 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için bu görevinden istifa etti. Atila Sertel'in hayatı ve biyografisi son dönemde birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Atila Sertel'in hayatı ve biyografisi ile ilgili detaylı bilgileri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ATİLA SERTEL KİMDİR?

23 Temmuz 1956'da Eskişehir'de doğdu. Baba adı Ali Osman, anne adı Cemalile'dir.

Gazeteci-Yazar; Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunu bitirdi. Atila Sertel meslek hayatına 1979 yılında Milliyet'te başladı. daha sonra sırasıyla Güneş, Yeni Asır, Hürriyet gazetelerinde muhabir, istihbarat şefi ve haber müdürü olarak sürdürdü. Daha sonra Gözlem Gazetesi'nde Haber Müdürü, Gazete Ege'de Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştı ve emekli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu

Onursal Genel Başkanı seçildi. Basılmış 2 kitabı vardır.

Sertel, evli ve 2 çocuk babasıdır

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı

Atila Sertel, 27 Eylül 2009 tarihinde Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı oldu. Ayrıca Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İzmir Şube Başkanı ve İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütüyordu. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti.

SİYASİ KARİYERİ

Sosyaldemokrat Halkçı Parti

1991 genel seçimlerinde Sertel, İzmir'in seçim bölgesinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den (SHP) milletvekili adayı oldu. Ancak bölgeler arasında %25 seçim barajı olmasından dolayı, SHP'nin %23,8 oy almasıyla milletvekili olamadı. Bununla birlikte, 14.820 tercihli oy ile, başlangıçta ikinci sırada yer almasına rağmen SHP'nin il aday listesinde birinci sırayı almayı başardı.

Cumhuriyet Halk Partisi

Atila Sertel, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlığından istifa ettikten sonra Haziran 2015 genel seçimlerine katıldı. İzmir'in ikinci seçim bölgesi için yapılan aday seçimlerine girdi ve genel olarak listelerde altıncı sırada yer aldığı anlamına gelmekle birlikte üçüncü oldu. Adı belli olmayan CHP eylemcileri tarafından yapılan bir şikayet üzerine Yüksek Seçim Kurulu, adayların bu tür kuruluşlarla olan bağlantılarını sona erdirmek için son tarihten sonra Basın Bülteni Vakfı (BİK) genel kurul toplantısına katıldığı gerekçesiyle Sertel'in adaylığını iptal etti. Partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şikayette bulunan ve bilinmeyen CHP destekçilerinin üyeliklerinin askıya alınacağını söyleyerek karara tepki gösterdi.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde CHP'nin aday listesinde altıncı olan Atila Sertel milletvekili seçildi.