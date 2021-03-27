Atıl malzemelerden yapılan atölyede atıl ürünler geri dönüşüme kazandırılıyor

VAN (İHA) – Van'ın Erciş Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında atıl malzemelerden yaptırdığı atölyede atıl ürünleri işleyerek yeniden kullanıma sunuyor.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında atıl malzemelerden yaptırdığı atölyede atıl ürünleri işleyerek yeniden kullanıma sunuyor.

Erciş Belediyesi, depremde kullanılan ve daha sonra atıl durumda bırakılan konteynerlerden 252 metrekarelik bir atölye kurduk. Belediye bünyesinde bulunan hurdalıklardan elde edilen boru, profil, demir, tahta ve lastikler, atölyemizde yeniden değerlendirerek kamelya, oturma bankları, çöp konteynerleri ve saksıya dönüştürülerek halkın kullanımına sunuluyor. Bu yıl içerisinde 250 adet oturma bankı, 150 adet kamelya, 23 adet sıfır atık geri dönüşüm kutusu, 300 adet çatılı bank, 23 adet varillerden oturma bankı, çok sayıda lastikten çiçek saksıları ve 40'tan fazla da salıncak üreten belediye ekipleri, bunların yanı sıra 250 adet çöp kovası üreterek parklara yerleştirmeyi hedefliyor.

Atıl malzemeden üretilen ürünlerle belediye bütçesine de büyük katkı sağladıklarını dile getiren Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılmış olan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında belediyemiz tarafından temelinden çatısına kadar tamamı atık malzemelerle atölye yaptık. Atölyemizde atıl durumdaki malzemeleri kullanarak geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu çalışmalarda Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Mehmetbeyoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı