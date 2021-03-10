Atıl Kutoğlu kimdir? Atıl Kutoğlu hayatı ve biyografisi! Atıl Kutoğlu kaç yaşında, nereli?
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Atıl Kutoğlu kimdir? Atıl Kutoğlu hayatı ve biyografisi! Atıl Kutoğlu kaç yaşında, nereli?

10.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:31
Atıl Kutoğlu kimdir? Atıl Kutoğlu hayatı ve biyografisi! Atıl Kutoğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Atıl Kutoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Atıl Kutoğlu hakkında merak edilenler. Atıl Kutoğlu hayatı ve biyografisi. Atıl Kutoğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Atıl Kutoğlu merak konusu oldu. İşte Atıl Kutoğlu hakkında merak edilen Atıl Kutoğlu kimdir, Atıl Kutoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ATIL KUTOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1968

Kaç yaşında: 53 yıl yaşında

Nereli:İstanbul

Eğitim: Viyana Üniversitesi (1991), Özel Alman Lisesi

Atıl Kutoğlu, daha lisedeyken düzenlediği defilelerle dikkatleri üzerine çekti. Viyana, Düsseldorf, New York, Paris ve Milano gibi moda merkezlerinde koleksiyonlarını sergiledi. Koleksiyonlarında Türk sanatından esintiler yansıtmakta olan Kutoğlu'nun müşterileri arasında prensesler ve ünlü popstarlar da bulunmaktadır.

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