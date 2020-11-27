Atıl durumdaki yatılı okulda "yeni umutlar" yeşerecek
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Atıl durumdaki yatılı okulda "yeni umutlar" yeşerecek

27.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:19
Atıl durumdaki yatılı okulda

Edirne'de atıl durumdaki yatılı okulun onarılması sonrası uygulanacak "Karaağaç gölgesinde yeşeren umutlar" projesi hem bölgeye cazibe katacak hem de istihdam oluşturacak.

Edirne'de atıl durumdaki yatılı okulun onarılması sonrası uygulanacak "Karaağaç gölgesinde yeşeren umutlar" projesi hem bölgeye cazibe katacak hem de istihdam oluşturacak.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı ve pek çok kamu kurumunun içerisinde yer aldığı Trakya Kalkınma Ajansının desteklediği proje Karaağaç Mahallesi'nde yer alan atıl durumdaki eski yatılı bölge okulunun ihya edilmesiyle başlanacak.

Projede bölge cazibe alanı haline getirilecek, binanın düzenlenmesi sonrası içerisinde gıda, ambalaj, tekstil atölyeleri oluşturulacak, bölgenin sebze ve meyveleri satılacak, bahçesi kafeterya şeklinde dizayn edilecek. İstihdam oluşturmasının yanında bina aynı zamanda bir eğitim alanı işlevi de görecek.

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Proje kapsamında dezavantajlı gruplara evlilik ve aile hayatı, girişimcilik, iş sağlığı, gıda hijyeni eğitimleri de verilecek.

Genel hedefi kadınlara yönelik şiddet ve erken evlilik mağduriyetinin engellenmesi yoluyla sosyal yaşama katkı sağlamak, yöresel ürünlerin üretim ve satışına yönelik imkanlar oluşturmak olarak belirlenen projeye 2 milyon lira destekte bulunulacak.

Kısa sürede uygulamaya geçilecek projenin bölgede turistik alan oluşturması da bekleniyor.

Tanıtım toplantısı düzenlendi

Projenin tanıtım toplantısı Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde yapıldı.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş burada yaptığı konuşmada, Karaağaç Kadın Sosyal Destek Merkezinin, özellikle sosyal yardımlardan faydalanan dezavantajlı kadınların üretime yönlendirildiği kadın istihdam edilebilirliğinin artırıldığı, sosyal yardımlara bağımlılığın azaltıldığı, istihdam garantili meslek kurslarının düzenlendiği, üretilenlerin pazarlanabileceği, kadın kooperatiflerinin desteklendiği bir merkez olacağını belirtti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de hedeflerinin, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Edirne'de de kadınların üretime ve sosyal hayata katkı sağlamaları olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Hizmet Müdürü Mehmet Polat projeyi tanıttı.

Toplantıya Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Edirne Çalışma ve İş Kur Müdürü Şengül Çildam, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne Valiliği Proje Merkezi temsilcileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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