ATIK SU BORUSU PATLADI, İZMİT KÖRFEZİ'NDE KİRLİLİK OLUŞTU
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ATIK SU BORUSU PATLADI, İZMİT KÖRFEZİ'NDE KİRLİLİK OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde atık su borusu patladı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde atık su borusu patladı. Atık su İzmit Körfezi'ne akarken, deniz yüzeyinde kirlilik oluştu, çevreye kötü kokular yayıldı.

Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde belediye ekipleri onarım çalışması yaparken atık su borusu patladı. Atık sular yağmur suyu giderinden İzmit Körfezi'ne boşaldı. Çevreyi kötü bir koku kaplarken, deniz yüzeyinde de kirlilik oluştu. Vatandaşlar kirlilik ve kötü koku nedeniyle belediyeye şikayette bulundu. Hüseyin Okan Borunun patlaması sonucu sızıntı olmuş. Sabah saatlerinde ağır bir koku oluştu çevrede ve deniz yüzeyinde de koyu renkte kirliliği gördük. Çevre Koruma Daire Başkanlığı'na şikayette bulunduk. İSU ekiplerinin tamirat yaparken oradan çıkan atığın kanal vasıtasıyla denize sızdığı bilgisini aldık. Daha sonra da tamirat ve bakımı yapmaları sonucu kirlilik kesildi dedi.

ATIK SU BORUSU PATLADI, İZMİT KÖRFEZİ'NDE KİRLİLİK OLUŞTU
ATIK SU BORUSU PATLADI, İZMİT KÖRFEZİ'NDE KİRLİLİK OLUŞTU
ATIK SU BORUSU PATLADI, İZMİT KÖRFEZİ'NDE KİRLİLİK OLUŞTU
ATIK SU BORUSU PATLADI, İZMİT KÖRFEZİ'NDE KİRLİLİK OLUŞTU
ATIK SU BORUSU PATLADI, İZMİT KÖRFEZİ'NDE KİRLİLİK OLUŞTU
ATIK SU BORUSU PATLADI, İZMİT KÖRFEZİ'NDE KİRLİLİK OLUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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