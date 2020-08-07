Atık metallerden sanat eserine dönüşen ürünler OSM'de sergilendi Büyükşehir Belediyesi yaz kültür sanat etkinlikleri, metal atıkları sanat eserine dönüştüren Metin Aşoğlu'nun "Atıktan Sanata" isimli sergisinin açılışı ile başladı.

Büyükşehir Belediyesi yaz kültür sanat etkinlikleri, metal atıkları sanat eserine dönüştüren Metin Aşoğlu'nun "Atıktan Sanata" isimli sergisinin açılışı ile başladı.

Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleşen ve Aşoğlu'nun seçkin eserlerinden oluşan serginin açılışına Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Hilmi Kızılcıklı, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar ve kültür sanat dostları katıldı.

Günün anısına Beşel tarafından sanatçı Aşoğlu'na hediye takdim edildi.

Sergi, 7 Ağustos - 11 Ekim tarihleri arasında hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Aşoğlu, yaptığı açıklamada, "Atık malzemelerden bir sanat ortaya çıkacağını göstermek için atıklardan oluşan çalışmalar yaptım. Atıklar içerisinde kendi atölyemdeki ve fabrikalardan topladığım alüminyum ve paslanmaz atıkları değerlendirerek sanatımı icra ettim. Bugünde icra ettiğim sanatımı sergileme şansına sahip oldum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA