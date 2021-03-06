Atık konserve kutuları Muşlu kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor
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Atık konserve kutuları Muşlu kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

06.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:27
Atık konserve kutuları Muşlu kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

Muş'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği iş birliğiyle açılan kursa katılan kadınlar atık malzemeden birbirinden güzel sanat eserleri üretiyor.

Muş'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği iş birliğiyle açılan kursa katılan kadınlar atık malzemeden birbirinden güzel sanat eserleri üretiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında kentteki Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kursa katılan kadınlar, evlerinde topladıkları atık konserve kutularını, büyük emeklerle süs eşyalarına dönüştürüyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Baskın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ay sürecek kursa 12 kadının katıldığını söyledi.

Kadınların atık malzemeden çeşitli süs eşyaları ürettiğini ifade eden Baskın, "Biz onların hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyoruz hem de evde istihdama katkı sunmuş oluyoruz. Özellikle ellerindeki atık malzemelerle süs eşyaları yapmaları çok güzel bir çalışma. Atık konserve kutularını çeşitli aşamalardan geçirerek birer sanat eserine dönüştüren kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor." dedi.

Kurs eğitmeni Meryem Balcı da kadınların kursta güzel zaman geçirdiğini ve boş zamanlarını güzel çalışmalar yaparak değerlendirdiğini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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