Atık gazı gece vakti usulsüzce denize bıraktılar, faciaya yol açtılar

Atık gazı gece vakti usulsüzce denize bıraktılar, faciaya yol açtılar Habaş'ın skandalını hazırlanan mütalaa ortaya çıkardı 2017 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişinin ölümüne, 10 kişinin de yaralanmasına sebep olan tanker patlaması ile ilgili süren davada ilginç detaylar ortaya çıktı.

Atık gazı gece vakti usulsüzce denize bıraktılar, faciaya yol açtılar

Habaş'ın skandalını hazırlanan mütalaa ortaya çıkardı

KOCAELİ - 2017 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişinin ölümüne, 10 kişinin de yaralanmasına sebep olan tanker patlaması ile ilgili süren davada ilginç detaylar ortaya çıktı. Atık gazın gece vakti Habaş gemisi tarafından usulsüzce Kocaeli Körfezine bırakıldığı, patlamanın da bu yüzden yaşandığı mütalaada yer aldı.

Olay 2017 yılında Körfez ilçesi Tütünçiftlik açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 Nisan günü Habaş A.Ş.'ye M/T Habaş isimli LPG tankeri, tanklarda bulunan LPG yükünü tesislerdeki platforma boşaltmaya başladı. İddiaya göre, boşaltma işleminden iki gün sonra 02.00 sıralarında geminin birinci kaptanı M.P.'nin bilgisi dahilinde, ikinci kaptan Y.P.'nin talimatıyla gemiye başka bir hortum takılarak, artık gaz denize boşaltıldı. Saat 16.20 sıralarında ise tankların temizliği için malzeme almaya giden Serdar-2 servis botu, LPG tankerine yaşanırken patlama yaşandı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti, Donanma Komutanlığı, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi yangını söndürmek için harekete geçti. Büyük uğraşlar neticesi yangın söndürülürken, 10 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Bir kişide suda boğularak hayatını kaybetti.

İlginç detaylar ortaya çıktı

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde vermiş olduğu mütalaada skandal da ortaya çıktı. Habaş'a ait LPG tesisi platformuna, M/T Habaş gemisinin yanaştığı, içerisinde bulunan LPG yükünün indirildiği mütalaada yer alırken aynı gün tanklarda bulunan LPG yükünün platformdaki tesislere indirildiği, tahliye işleminin tamamlanmasından 2 gün sonra LPG tahliyesinde kullanılan hortumun çıkarılarak farklı bir hortumun takıldığı, bu hortumun bir ucunun denize salındığı, tanklar içerisinde kalan, artık ve platforma basılamayan gazların denize boşaltılmaya başlandığı, usulüne aykırı şekilde yapılan bu gaz boşaltım işi devam ettiği belirtildi.

Daha sona ise, S.İ.'nin kullandığı ve sahibi olduğu Serdar-2 isimli servis botu ile LPG tanker gemisinin yanına yanaştığı, temizlik malzemelerinin LPG tanker gemisine yüklendiği sırada gemi ile servis botu arasında kalan deniz yüzeyinde oluşan gazın patladığı, patlamada Serdar-2 isimli servis botunun tamamen yandığı, yangının LPG tanker gemisine de sıçradığı ve tankerinde bir kısmında yanma olduğu, gaz patlaması sebebiyle oluşan yangın neticesinde gündelik ve sigortasız işçi olarak çalıştırılan, denize düşen Nail Demirci'nin suda kaybolduğu, ölü olarak bulunduğu ve yine yangında 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL