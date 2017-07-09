Atıcılık: 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Kupası

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan Ateşli Silahlar 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Kupası'nda müsabakalar sona erdi.



Erdemli Atış Poligonu'nda 7 Temmuz'da başlayan ve bugün tamamlanan müsabakalarda 170 sporcu, 25 metre tabanca ve 50 metre tüfek atışlarında birincilik için mücadele etti.



Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde dereceye giren kadın ve erkek sporculara madalya ve kupaları Federasyon Genel Sekreteri Zeki Öztürk, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ali Osman Bebek, Federasyon Asbaşkanı Kadri Akgün, Federasyon Mersin İl Temsilcisi Ahmet Kılınç tarafından verildi.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ateşli Silahlar Asbaşkanı Kadri Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok anlamlı bir turnuvayı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Hain darbe girişiminin ardından 1 yıla yakın süre geçtiğini aktaran Akgün, şunları kaydetti:



"Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu faaliyetimizi şehitlerimize ithaf ediyoruz. Sıcağın yakıcı nemin bunaltıcı olduğu Akdeniz sahilinde bu müsabakayı şehitlerimiz anısına yapmanın çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Sezonun ikinci müsabakası olan turnuva çok anlamlı ve çok özel müsabakalara sahne oldu."