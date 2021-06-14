Ati242 ft. Şehinşah - Güneş sözleri! 'Güneş' rap şarkı sözleri nelerdir?
Ati242 ft. Şehinşah 'ın Güneş şarkısı Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 400 bin izlenme ve 25 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ati242 ft. Şehinşah Güneş şarkısı sözleri nelerdir?
Yeni çıkan Güneş rap sözleri nedir haberimizden bakabilirsiniz.
ATİ242 & ŞEHİNŞAH - GÜNEŞ SÖZLERİ
[Kısım 1: Ati242]
Eskiden parlak bir güneş, doğan her yeni güne
Bulduğunu sandığın ruh eş, yol almadan yönüne
Hep heyecanlı bi' süreç ve fırsatlar önüne
Yüzler de neşe güleç, her b*ka gülerdim
Sonra hissizleştim inceden, istiflenmiş klişelerden
İçtim eşsiz şeyler de, en s*ksi yerlerden
Zenginleşti hisseler ehlileşti cilv?ler
En zekisi bendim b?n, derdi hepsi evvelden
Aştım dağlar kastıkça, kaç yıl kalmış arkamda
Kaçtığım yazgım alnımda, yazmış tanrım aslında
Baskınlar sırf aklımda, kaçmış tadım bastıkça
Başlı başı palavra, aşık kaldığım kadınlar (Ey)
Artık yalnızlaştıkça, sancın salgın kadar saf
Saçtım para aslında, alkışlardan kaçmaktan
Yardımlaştık sandığım an, kamçın kaldı sırtımda
Attığım adım artık taş, baydın kalsın arkadaş
[Köprü: Ati242]
Kafam high, akıl kaçık artık
Bipolar de ben açıkladım tatlım
Sana kalsa hiç yakışmadı tavrım
Kafa yorma bu kaçıkların tarzı (Wow)
[Nakarat Kısmı: Ati242 & Şehinşah]
Wow, Güneş (Güneş), bize de tepeden bak (Tepeden bak)
Geceler kafama kriz (Geceler kriz)
Böyle mi geçer hayat? (Böyle mi geçer hayat?)
Wow, wow, wow
Kafamda sorunlar kaçış yok, ah
Kıçımda peşimden geliyo' (Geliyo')
Delirdim derinden, delil yok ama
Rüzgarın geriden esiyo'
[Kısım 2: Şehinşah]
Hep derbederim ben terk etme beni
De ki "Sensiz n'eyleyim?" Gelir hepsi benzerin
Senin ellerindeyim, kendi cehennemimdeyim
Tebrik ederim (Ah), beni pes ettirdin
Karnımız aç kalsın ya da aşımız haşlansın
Takma tacını paslansın rahatına bak'caksın
Aldırıp aptallık yapıp aşkıma saplandım
Karşılık avlandım nasıl üstelik aslandım
Sarsılıp az yaktım arınıp artık ayağa kalktım
Herkes huşudaydı bu yer sanarsın Arkham'dı (Yeah)
Kaldıramam sandım antidepresan başarttı
Adadım aklı sanat yaptım düvel sattı salağa yattım
Güneş batsın akşam ararım ışık aydınlık
Güzel tatlı şaraba yüklenen anlam arttırılsın
İnce bir de sigara sardın mı, işte güzel bir anı yalnızlık (Wow)
[Köprü: Şehinşah]
Eskiden hiç istemezdim
Tek başına bunu göğüslemezdim (Hey!)
Değişmek içimden geldi
Geçmişe bi' sünger çekip becerdim
Sonunda kendime geldim
İçimdeki zehir erimekteydi
Psikiyatristim dedi ki: (Şeyn) "Daha n'olabilir ki?" (N'olabilir ki? Daha n'olabilir ki?)
[Nakarat Kısmı: Ati242 & Şehinşah]
Wow, Güneş (Güneş), bize de tepeden bak (Tepeden bak)
Geceler kafama kriz (Geceler kriz)
Böyle mi geçer hayat? (Böyle mi geçer hayat?)
Wow, wow, wow
Kafamda sorunlar kaçış yok, ah
Kıçımda peşimden geliyo' (Geliyo')
Delirdim derinden, delil yok ama
Rüzgarın geriden esiyo'
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Ati242 ft. Şehinşah - Güneş şarkısı 11 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 25 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Ati242,Şehinşah
Müzik: Astral
Mix & Mastering : Gökhan Güler