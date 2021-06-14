Ati242 ft. Şehinşah - Güneş sözleri! 'Güneş' rap şarkı sözleri nelerdir?
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Ati242 ft. Şehinşah - Güneş sözleri! 'Güneş' rap şarkı sözleri nelerdir?

Ati242 ft. Şehinşah - Güneş sözleri! 'Güneş' rap şarkı sözleri nelerdir?
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Ati242 ft. Şehinşah 'ın Güneş şarkısı Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 400 bin izlenme ve 25 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ati242 ft. Şehinşah Güneş şarkısı sözleri nelerdir?

Yeni çıkan Güneş rap sözleri nedir haberimizden bakabilirsiniz.

ATİ242 & ŞEHİNŞAH - GÜNEŞ SÖZLERİ

[Kısım 1: Ati242]

Eskiden parlak bir güneş, doğan her yeni güne

Bulduğunu sandığın ruh eş, yol almadan yönüne

Hep heyecanlı bi' süreç ve fırsatlar önüne

Yüzler de neşe güleç, her b*ka gülerdim

Sonra hissizleştim inceden, istiflenmiş klişelerden

İçtim eşsiz şeyler de, en s*ksi yerlerden

Zenginleşti hisseler ehlileşti cilv?ler

En zekisi bendim b?n, derdi hepsi evvelden

Aştım dağlar kastıkça, kaç yıl kalmış arkamda

Kaçtığım yazgım alnımda, yazmış tanrım aslında

Baskınlar sırf aklımda, kaçmış tadım bastıkça

Başlı başı palavra, aşık kaldığım kadınlar (Ey)

Artık yalnızlaştıkça, sancın salgın kadar saf

Saçtım para aslında, alkışlardan kaçmaktan

Yardımlaştık sandığım an, kamçın kaldı sırtımda

Attığım adım artık taş, baydın kalsın arkadaş

[Köprü: Ati242]

Kafam high, akıl kaçık artık

Bipolar de ben açıkladım tatlım

Sana kalsa hiç yakışmadı tavrım

Kafa yorma bu kaçıkların tarzı (Wow)

[Nakarat Kısmı: Ati242 & Şehinşah]

Wow, Güneş (Güneş), bize de tepeden bak (Tepeden bak)

Geceler kafama kriz (Geceler kriz)

Böyle mi geçer hayat? (Böyle mi geçer hayat?)

Wow, wow, wow

Kafamda sorunlar kaçış yok, ah

Kıçımda peşimden geliyo' (Geliyo')

Delirdim derinden, delil yok ama

Rüzgarın geriden esiyo'

[Kısım 2: Şehinşah]

Hep derbederim ben terk etme beni

De ki "Sensiz n'eyleyim?" Gelir hepsi benzerin

Senin ellerindeyim, kendi cehennemimdeyim

Tebrik ederim (Ah), beni pes ettirdin

Karnımız aç kalsın ya da aşımız haşlansın

Takma tacını paslansın rahatına bak'caksın

Aldırıp aptallık yapıp aşkıma saplandım

Karşılık avlandım nasıl üstelik aslandım

Sarsılıp az yaktım arınıp artık ayağa kalktım

Herkes huşudaydı bu yer sanarsın Arkham'dı (Yeah)

Kaldıramam sandım antidepresan başarttı

Adadım aklı sanat yaptım düvel sattı salağa yattım

Güneş batsın akşam ararım ışık aydınlık

Güzel tatlı şaraba yüklenen anlam arttırılsın

İnce bir de sigara sardın mı, işte güzel bir anı yalnızlık (Wow)

[Köprü: Şehinşah]

Eskiden hiç istemezdim

Tek başına bunu göğüslemezdim (Hey!)

Değişmek içimden geldi

Geçmişe bi' sünger çekip becerdim

Sonunda kendime geldim

İçimdeki zehir erimekteydi

Psikiyatristim dedi ki: (Şeyn) "Daha n'olabilir ki?" (N'olabilir ki? Daha n'olabilir ki?)

[Nakarat Kısmı: Ati242 & Şehinşah]

Wow, Güneş (Güneş), bize de tepeden bak (Tepeden bak)

Geceler kafama kriz (Geceler kriz)

Böyle mi geçer hayat? (Böyle mi geçer hayat?)

Wow, wow, wow

Kafamda sorunlar kaçış yok, ah

Kıçımda peşimden geliyo' (Geliyo')

Delirdim derinden, delil yok ama

Rüzgarın geriden esiyo'

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Ati242 ft. Şehinşah - Güneş şarkısı 11 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 25 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Ati242,Şehinşah

Müzik: Astral

Mix & Mastering : Gökhan Güler

Haber Yorumları
500
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Ati242 ft. Şehinşah - Güneş sözleri! 'Güneş' rap şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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