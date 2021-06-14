Ati242 ft. Sagopa Kajmer - UZAK şarkı sözleri! 'Uzak' rap sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Ati242 ve Sagopa Kajmer'in birlikte söyledikleri Uzak şarkısı Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 600 bin izlenme ve 36 bin beğeni alan şarkının sözleri nedir merak edildi. Peki, Ati242 ft. Sagopa Kajmer - UZAK şarkı sözleri nelerdir? Ati242 ft. Sagopa Kajmer - UZAK şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ati242 ft. Sagopa Kajmer - UZAK şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı ne zaman çıktı, sözleri kime ait? Detaylar haberimizde.
ATİ242 - SAGOPA KAJMER | UZAK ŞARKI SÖZLERİ
Gönül gözü kapalı çevremin
Çehresinde çevrelenmiş kibir
Rezil neşe yitik
Bedelli hislerin içine zerk edin
Sevgiyi ve şefkati
İnsanlık meşakatin
***
Göğüsledim her halini dünyanın
Süsledim rüyamı
Düşlerim günahım
Üstelikte ahım
Müsterih kalın uyandım
Güzlerim baharken daldım
Gözlerim ararken tanrımı
Maksat gerçeğe kastım
***
Alımlı kadınlarla kaldı kahır
Yarınlı laflarınla aklını kandır
Şans sana baktı mı sandın
Açıldın aşka başa sardın
Kaygınla baş başa kaldın
Farklı hayatlarda aynı kaçamaktın
***
Karıştı çarşı lafla
Alıştı kasvette rahata
Yapıştı yakamda hala
Saçımda ak'ımla sarmal
Asıl zamanla davam
Kalırsam zamanla hantal
Çakallar yakındalar
Yaş akarsa huzurlanan
***
Hudutlara kalkan müziğim
Umut kokan bi gül gibi
Kuruntularla evli
Şuursuzun defteri ve
Bulursan hala beni
Umduğun halde eski
Yumduğum gözle geçmiştir
Ruhum civarda teslim!
***
Bul uza yolu önemli değil yönü
Pusulan bozuksa da kalbin önünü
Görür her zaman
İçinde her deva
Güneş'e merhaba
***
Ölüme gülümseyen kelebek bana tav
Özünü benimseyen severek yaşar haz
Dön bak aynaya
Senindir her hata
Gelir geçer hayat!
***
Yok,dur!...Beni öylece bir bırak
Dokunma bana,dur uzak
Şu an istediğim tek kalmak,benden aldıklarını onlardan geri almak
Dur! Beni benle bir başıma bi bırak
Ses etme dur ve kal uzak
Şu an istediğim tek kalmak,benden aldıklarını onlardan geri almak
***
Beynimdeki zulada ne kadar adam akıllı kurşunum var bak hele bi zoomla da
42 bomba taşırım tek omzumla da
İki gözümün içi gülemiyor zorla da,zorlama
Hayat acı yedirir insana dayanması zorsa da
Yakıcı soruları soğuk kanlı sorsa da
En tatlı anlarına limon sıkar sonra da
Yaşarım paşa paşa sonu ölüm olsa da
Küçük adımlar attım büyük koşturmada ve tek amacım gönlümü
Biraz hoş tutmada
Zor ama yok bu yolda enseyi karartmaca
Çabaladım durmuyor depresyonumdaki artmaca
Yine de giderim üzerine,yok durmaca bende
16 yı ateşledim 16 lık da yedekte
Anlamayacağını sanmıyorum pek de
Anlattıklarım anlayabileceklerinle aynı dilde
***
Yok,dur!...Beni öylece bir bırak
Dokunma bana,dur uzak
Şu an istediğim tek kalmak,benden aldıklarını onlardan geri almak
Dur! Beni benle bir başıma bi bırak
Ses etme dur ve kal uzak
Şu an istediğim tek kalmak,benden aldıklarını onlardan geri almak
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Ati242 ft. Sagopa Kajmer - UZAK rap şarkısı 11 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 600 bin izlenme aldı ve 36 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Ati242,Sagopa Kajmer
Müzik: Astral
Mix & Mastering : Gökhan Güler