Ati242 ft. Sagopa Kajmer - UZAK şarkı sözleri! 'Uzak' rap sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Ati242 ft. Sagopa Kajmer - UZAK şarkı sözleri! 'Uzak' rap sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Ati242 ft. Sagopa Kajmer - UZAK şarkı sözleri! 'Uzak' rap sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Ati242 ve Sagopa Kajmer'in birlikte söyledikleri Uzak şarkısı Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 600 bin izlenme ve 36 bin beğeni alan şarkının sözleri nedir merak edildi. Peki, Ati242 ft. Sagopa Kajmer - UZAK şarkı sözleri nelerdir? Ati242 ft. Sagopa Kajmer - UZAK şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ati242 ft. Sagopa Kajmer - UZAK şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı ne zaman çıktı, sözleri kime ait? Detaylar haberimizde.

ATİ242 - SAGOPA KAJMER | UZAK ŞARKI SÖZLERİ

Gönül gözü kapalı çevremin

Çehresinde çevrelenmiş kibir

Rezil neşe yitik

Bedelli hislerin içine zerk edin

Sevgiyi ve şefkati

İnsanlık meşakatin

***

Göğüsledim her halini dünyanın

Süsledim rüyamı

Düşlerim günahım

Üstelikte ahım

Müsterih kalın uyandım

Güzlerim baharken daldım

Gözlerim ararken tanrımı

Maksat gerçeğe kastım

***

Alımlı kadınlarla kaldı kahır

Yarınlı laflarınla aklını kandır

Şans sana baktı mı sandın

Açıldın aşka başa sardın

Kaygınla baş başa kaldın

Farklı hayatlarda aynı kaçamaktın

***

Karıştı çarşı lafla

Alıştı kasvette rahata

Yapıştı yakamda hala

Saçımda ak'ımla sarmal

Asıl zamanla davam

Kalırsam zamanla hantal

Çakallar yakındalar

Yaş akarsa huzurlanan

***

Hudutlara kalkan müziğim

Umut kokan bi gül gibi

Kuruntularla evli

Şuursuzun defteri ve

Bulursan hala beni

Umduğun halde eski

Yumduğum gözle geçmiştir

Ruhum civarda teslim!

***

Bul uza yolu önemli değil yönü

Pusulan bozuksa da kalbin önünü

Görür her zaman

İçinde her deva

Güneş'e merhaba

***

Ölüme gülümseyen kelebek bana tav

Özünü benimseyen severek yaşar haz

Dön bak aynaya

Senindir her hata

Gelir geçer hayat!

***

Yok,dur!...Beni öylece bir bırak

Dokunma bana,dur uzak

Şu an istediğim tek kalmak,benden aldıklarını onlardan geri almak

Dur! Beni benle bir başıma bi bırak

Ses etme dur ve kal uzak

Şu an istediğim tek kalmak,benden aldıklarını onlardan geri almak

***

Beynimdeki zulada ne kadar adam akıllı kurşunum var bak hele bi zoomla da

42 bomba taşırım tek omzumla da

İki gözümün içi gülemiyor zorla da,zorlama

Hayat acı yedirir insana dayanması zorsa da

Yakıcı soruları soğuk kanlı sorsa da

En tatlı anlarına limon sıkar sonra da

Yaşarım paşa paşa sonu ölüm olsa da

Küçük adımlar attım büyük koşturmada ve tek amacım gönlümü

Biraz hoş tutmada

Zor ama yok bu yolda enseyi karartmaca

Çabaladım durmuyor depresyonumdaki artmaca

Yine de giderim üzerine,yok durmaca bende

16 yı ateşledim 16 lık da yedekte

Anlamayacağını sanmıyorum pek de

Anlattıklarım anlayabileceklerinle aynı dilde

***

Yok,dur!...Beni öylece bir bırak

Dokunma bana,dur uzak

Şu an istediğim tek kalmak,benden aldıklarını onlardan geri almak

Dur! Beni benle bir başıma bi bırak

Ses etme dur ve kal uzak

Şu an istediğim tek kalmak,benden aldıklarını onlardan geri almak

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Ati242 ft. Sagopa Kajmer - UZAK rap şarkısı 11 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 600 bin izlenme aldı ve 36 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Ati242,Sagopa Kajmer

Müzik: Astral

Mix & Mastering : Gökhan Güler

Haber Yorumları
500
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Ati242 ft. Sagopa Kajmer - UZAK şarkı sözleri! 'Uzak' rap sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
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