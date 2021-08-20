ATI KOŞMAYA BAŞLAYINCA ARABADAN DÜŞÜP YARALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ATI KOŞMAYA BAŞLAYINCA ARABADAN DÜŞÜP YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı. Atını dizginlemeyen sahibi, at arabasının altına düşüp, yaralandı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Suruç'ta yük taşımacılığı yapan, ismi öğrenilemeyen kişi, ata bağlı tahta arabayla ilçe merkezinde, trafikte ilerlerken, at, bir anda dörtnala koşturup trafiği birbirine kattı. Atı dizginlemeye çalışan sahibi, arabadan yere düştü. Tahta arabanın üzerinden geçtiği kişi yaralandı. Yaşananlar, at arabasının arkasında seyreden araçtakilerin cep telefonuyla görüntülendi.

Atın dörtnala koşması ve sahibinin düşerek tahta arabanın altında kaldığı görüntülerin ardından açıklama yapan Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, ilçede at arabalarının faaliyetlerinin sonlandırılacağını ve yerine elektrikli yük taşıyan motosikletlerin kullanılmaya başlanacağını söyledi.

ATI KOŞMAYA BAŞLAYINCA ARABADAN DÜŞÜP YARALANDI
ATI KOŞMAYA BAŞLAYINCA ARABADAN DÜŞÜP YARALANDI
ATI KOŞMAYA BAŞLAYINCA ARABADAN DÜŞÜP YARALANDI
ATI KOŞMAYA BAŞLAYINCA ARABADAN DÜŞÜP YARALANDI
ATI KOŞMAYA BAŞLAYINCA ARABADAN DÜŞÜP YARALANDI
ATI KOŞMAYA BAŞLAYINCA ARABADAN DÜŞÜP YARALANDI
ATI KOŞMAYA BAŞLAYINCA ARABADAN DÜŞÜP YARALANDI
ATI KOŞMAYA BAŞLAYINCA ARABADAN DÜŞÜP YARALANDI
ATI KOŞMAYA BAŞLAYINCA ARABADAN DÜŞÜP YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ATI KOŞMAYA BAŞLAYINCA ARABADAN DÜŞÜP YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 15:30:31. #1.15#

title