Ateşli silahla vurulan caretta caretta için zamanla yarıştılar
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Ateşli silahla vurulan caretta caretta için zamanla yarıştılar

Ateşli silahla vurulan caretta caretta için zamanla yarıştılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesi açıklarında yaralı bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı dalgıç ekibi tarafından sudan çıkartılan caretta carettanın ateşli silahla vurulduğu belirlendi.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesi açıklarında yaralı bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı dalgıç ekibi tarafından sudan çıkartılan caretta carettanın ateşli silahla vurulduğu belirlendi. İhbardan yalnızca 5 dakika sonra ulaşıldığı bildirilen dişi deniz kaplumbağası tedavi için İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkililerine teslim edildi.

Körfez'deki yaralı deniz kaplumbağasını kurtarmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri adeta zamanla yarıştı. Dün saat 15.21'de 112 çağrı merkezine yapılan Güzelbahçe Balıkçı Barınağı açığında yaralı halde bir caretta caretta türü deniz kaplumbağası bulunduğu ihbarı üzerine İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibinden 3 dalgıç harekete geçti. İhbardan sadece 5 dakika sonra söz konusu bölgeye ulaştığı bildirilen ekipler tarafından, kurtarma ağıyla bota çıkarılan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılan 26 kilogram ağırlığındaki 'caretta caretta' türü dişi deniz kaplumbağası ilk müdahalenin yapılması için Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi'ndeki İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkililerine teslim edildi. Çekilen röntgen filminden, deniz kaplumbağasının ateşli silahla yaralandığı belirlendi. Sol yüzgecinde 8 santimetrelik derin yırtık, yüzünün sol tarafında 7 santimetrelik doku kaybı, kabuğunda ise 4.5 santimetre çatlak bulunduğu açıklanan deniz kaplumbağasının yaraları temizlenerek tedavisine başlandı. Caretta carettanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Nesli tükenme tehdidi altında olduğundan korumaya alınan türler arasındaki caretta carettanın kısa süre içinde Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) sevk edileceği belirtildi.


Ateşli silahla vurulan caretta caretta için zamanla yarıştılar
Ateşli silahla vurulan caretta caretta için zamanla yarıştılar
Ateşli silahla vurulan caretta caretta için zamanla yarıştılar
Ateşli silahla vurulan caretta caretta için zamanla yarıştılar
Ateşli silahla vurulan caretta caretta için zamanla yarıştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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