Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi zeytin ağaçlarını korudu
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Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi zeytin ağaçlarını korudu

Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi zeytin ağaçlarını korudu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Çine ilçesinde otluk arazide çıkan yangın ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi sonucu zeytin ağaçlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Aydın'ın Çine ilçesinde otluk arazide çıkan yangın ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi sonucu zeytin ağaçlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın, Çine ilçesi Bahçearası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sulama kanalı yakındaki otluk arazide yangın çıktı. Kuru otların bulunduğu alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını tarım alanı ve zeytinliklerin bulunduğu alana sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi zeytin ağaçlarını korudu
Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi zeytin ağaçlarını korudu
Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi zeytin ağaçlarını korudu
Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi zeytin ağaçlarını korudu
Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi zeytin ağaçlarını korudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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