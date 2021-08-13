'Ateş kahramanları'ndan SMA hastası Alp bebeğe destek
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'Ateş kahramanları'ndan SMA hastası Alp bebeğe destek

'Ateş kahramanları'ndan SMA hastası Alp bebeğe destek
Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin güney bölgelerindeki orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılan Çanakkale Belediyesi personeli Ahmet Arslan ve İsmail Dikili, çeyrek altınla ödüllendirildi.

TÜRKİYE'nin güney bölgelerindeki orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılan Çanakkale Belediyesi personeli Ahmet Arslan ve İsmail Dikili, çeyrek altınla ödüllendirildi. Arslan ve Dikili, altınları SMA hastası Ahmet Alp bebeğin tedavisi için bağışladı.

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ahmet Arslan ve İsmail Dikili, ülkenin güney bölgelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına birden fazla noktaya giderek, destek verdi. Ahmet Arslan ve İsmail Dikili'yi makamında ağırlayan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, zorlu görev için gönüllü olarak çalışmalarda emek veren personele teşekkür etti. Arslan ve Dikili'ye teşekkür hediyesi olarak birer çeyrek altın hediye edildi. Arslan ve Dikili ise altınları SMA Tip 1 hastası olan Ahmet Alp bebeğin tedavi kampanyasına destek olmak için bağışladı.


'Ateş kahramanları'ndan SMA hastası Alp bebeğe destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen

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