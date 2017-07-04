Ateş Cambazı Elindeki Meşaleye Üflediği An Alevler İçinde Kaldı

Ateş cambazlarının gösterisi az kalsın faciaya dönüşüyordu. Rusya'da gösteri yapan ateş cambazlarından biri elindeki meşaleye üflediği anda alevler yüzüne sıçradı.

ATEŞİ SÖNDÜREMEDİ, SEYİRCİLER YARDIMA KOŞTU

Ateş cambazı yüzünü yakan alevlerden kurtulmak istedikçe yangın büyüdü. Yardıma izleyiciler koştu.

Yapılan müdahale ile cambazın yanması engellenirken, olay anı ve izleyicilerin yaşadığı panik görüntülere de anbean yansıdı.