Atatürk ve Adalet anıtlarına saldırılara Edirne'den tepki

SAMSUN (AA) - Edirne'de sivil toplum kuruluşları, bazı dernek ve siyasi partilerin üyeleri, Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırı ve Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı'nın ateşe verilmesine tepki gösterdi.

Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya grup, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz." sözünün olduğu pankart açtı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Celil Özcan, burada yaptığı konuşmada, vatanın, şehitlerin emaneti olduğunu söyledi.

Özcan, "Uzunköprü Adalet Anıtı'na ve benzerlerine alçak saldırılar olduğu gibi, ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın simge şehri, Atatürk'ün kutlu yolculuğunun adını Gençlik ve Spor Bayramı ile onurlandırmış Samsun'umuzun Onur Anıtı'na kasteden bu ihaneti lanetliyoruz. Süreci sonuna kadar izlemeyi görev sayıyoruz." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da yaşanan olayı kınadığını kaydetti.