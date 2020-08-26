Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 89'uncu yılı TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 89'uncu yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 89'uncu yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü nedeniyle Valilik önündeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, cumhuriyetin ilanından sonra Zonguldak'ın taş kömürü yatakları nedeniyle ülkenin maden endüstri başkenti olarak kabul edildiğini söyledi. Milli mücadele yıllarında ve sonrasında yurt gezilerine büyük önem veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos 1931 yılında kente geldiğini ifade eden Alan, "Atatürk, maden ocaklarının işleyişini ve çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeyi ziyaret etmiştir. Ziyaretin ardından havzanın mevcut yapısında büyük değişikliklere yol açan gelişmeler olmuş, ilk işçi haklarını koruyan teklifin, kanunlaşarak yürürlüğe girmesi gibi, yapılan bir dizi yeniliğin ardından yabancıların havzadan çekilmek zorunda kalmasıyla maden ocaklarımız tamamen millileştirilmiştir" dedi.

Protokol üyeleri, daha sonra Atatürk'ün kente ilk ayak bastığı Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi'ne ait lokalin yanındaki iskeleden denize karanfil bıraktı. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı askerler botla getirdikleri Türk bayrağını Vali Mustafa Tutulmaz'a verdi. Vali Tutulmaz, Türk bayrağını 3 kere öperek teslim aldı.

Kaynak: DHA