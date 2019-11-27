Atatürk'ün wanatçısı "Safiye Ayla" şarkıları seslendirildi

27.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:48

Konservatuvar Etkinlik Salonunda düzenlenen dinletiye;Konservatuvar Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Salih Sütoğlu, Ses Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. ReyhanAltınay, Öğr. Gör. Ufuk Demirbaş, Öğr. Gör. Seher Dilmaç Meriç ve müzikseverler katıldı. Etkinlikte, Konservatuvar Ses Eğitimi Bölümü öğrencisi Nazlı Açıkgöz Şen, Safiye Ayla şarkılarını seslendirdi.

Etkinlik danışmanı Öğr. Gör.Seher Dilmaç Meriç, "Bu etkinliğin bütün nüanslarını, eseri icra ederken ki uyumlarını değerli arkadaşların kendileri başarmıştır. Onlarla gerçekten gurur duyuyorum. Manevi olarak biliyorum ki Nazlı, çok heyecan yüklü. Bu etkinlik vesile ile merhum Safiye Ayla'yı da rahmetle anıyoruz" dedi.

Dinletide Solist Nazlı Açıkgöz Şen'e Tamburda Selim Şenel, Klasik Kemençede Enes İçer, Çelloda Defne Simay Şarlar, Neyde Berkay Yılmaz, Kanunda Anıl Nejat Sekmen, UddaEfe Bilgin eşlik etti. Etkinlikte;"Sevda Yaratan Gözlerini Her Zaman Öpsem, Şen Gözlerinin Nurunu İçtimdi O Akşam, Kalbimde Açılmış Dağılan Bir Kuru Güldü"gibi eserler seslendirildi. Solist Nazlı Açıkgöz Şen, kendi yorumuyla seslendirdiği eserleri ile dinleyenleri mest etti.

Kaynak: Bültenler