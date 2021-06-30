Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Urla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi ve siyasi parti temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç, "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri sırasında, 30 Haziran 1926 tarihinde Urla'ya teşriflerinin 95. yıl dönümünü kutlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hiç şüphesiz ki bu şerefli gün Urlalılar için ayrı bir öneme sahiptir." dedi.

Kaymakam Dayanç, savaş yıllarında en büyük desteği milletinden alan Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş sürecinde yurt gezilerine büyük önem verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Atatürk, yapılan inkılapların hemen öncesi ve sonrasında gerçekleştirmiş olduğu bu geziler sayesinde, inkılapların uygulanışını yerinde görmüş ve halkın nabzını tutma imkanına sahip olmuştur. Bu kapsamda, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, 1938 yılında vefatına kadar geçen süre zarfında çok sayıda yurt gezisi yapmıştır. Bunlardan bizim için en önemlisi 30 Haziran'da Urla'yı ziyaret etmiş olmasıdır. Atatürk'ün şereflendirdiği bu aziz vatan toprağında birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde hep beraber yaşarken, misafirperverliğimiz, hoşgörü ve samimiyetimizle de tüm yurtta örnek bir kent kültürü sergilemeye devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Törene Urla Garnizon Komutanı Albay Osman Altun, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, Urla Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan, belediye meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri