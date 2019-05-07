Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 100. Yılında 100 Metre Saygı Dalışı

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıktığı noktada 19 Mayıs'ta, 100 metre saygı dalışı gerçekleştirecek.

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk adımı atmasının 100. yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 19 Mayıs saat 13.15'te, Gazi Mustafa Kemal'in Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıktığı nokta olarak kabul edilen Tütün İskelesi'nde, 100. yılda 100 metre saygı dalışı yapacak.

Milli sporcu, Karadeniz'in sularında Türk bayrağı açacak.

Şahika Ercümen, en son geçen şubatta, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen "3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi" kapsamında Türk Bilimsel Araştırma Kampı'na katılmış, Horseshoe Adası açıklarında yaptığı özel dalışta Antarktika'nın buzlu sularında Türk bayrağını açmıştı.

Kaynak: AA