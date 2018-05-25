Atatürk'ün Kavak İlçesine Gelişinin 99. Yıl Dönümü

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kavak ilçesine gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı.

Atatürk Parkı'nda yapılan törende Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kubalı, burada yaptığı konuşmada, 99 yıl önce 25 Mayıs1919'da Samsun'dan başlayan özgürlük düşüncesinin Anadolu'ya yayılması yolundaki ilk durağın Kavak olduğunu belirterek, "Ülkenin bağımsızlığı için çıkılan yoldaki her adım, her durak, halkın nabzının tutulması ve Milli Mücadele'nin fikri temellerinin atılması bakımından hayati öneme sahiptir. Bu doğrultuda ilçemizde düşüncelerini açıklayan Mustafa Kemal Atatürk, Kavak halkından aldığı destek ve moralle ilçemizden Havza'ya hareket etmiştir." dedi.

Tören, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunması ve Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu folklor ekibinin gösterisinin ardından sona erdi.